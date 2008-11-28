T24 LogoT24 Logo
Gündem

Marco, Türk cezaevindeki günlerini yazdı

Antalya’da 13 yaşındaki bir kıza cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Alman genci Marco, kitap yazdı.

28 Kasım 2008 02:00

Antalya’da geçen yıl tatil yaparken 13 yaşındaki bir İngiliz kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 17 yaşındaki Alman genci Marco V., anılarını kitap halinde yayımladı

Hamburg kentindeki “Kinderbuch Verlag” adlı yayınevi tarafından yayımlanan kitap, “Marco W. - Türk Cezaevindeki 247 Günüm” adını taşıyor.

Kitaptan alıntılar yapan Bild gazetesi, haberi birinci sayfada “Marco döktürdü” başlığıyla verdi. Gazetenin iç sayfalarında yer alan yazı dizisinde Marco W., adı “Carolina” olarak değiştirilen İngiliz kızı Charlotte M. ile yaşadıklarını anlatırken, İngiliz kızının kendisini bir otel odasında baştan çıkardığını” iddia ediyor. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Marco W. hakkındaki davayı gelecek yılın nisan ayına ertelemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24