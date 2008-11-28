Marco, Türk cezaevindeki günlerini yazdı

Antalya’da geçen yıl tatil yaparken 13 yaşındaki bir İngiliz kızına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan 17 yaşındaki Alman genci Marco V., anılarını kitap halinde yayımladı



Hamburg kentindeki “Kinderbuch Verlag” adlı yayınevi tarafından yayımlanan kitap, “Marco W. - Türk Cezaevindeki 247 Günüm” adını taşıyor.



Kitaptan alıntılar yapan Bild gazetesi, haberi birinci sayfada “Marco döktürdü” başlığıyla verdi. Gazetenin iç sayfalarında yer alan yazı dizisinde Marco W., adı “Carolina” olarak değiştirilen İngiliz kızı Charlotte M. ile yaşadıklarını anlatırken, İngiliz kızının kendisini bir otel odasında baştan çıkardığını” iddia ediyor. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Marco W. hakkındaki davayı gelecek yılın nisan ayına ertelemişti.



