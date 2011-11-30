-Marcelinho'ya tecavüz girişimi suçlaması SAO PAULO (A.A) - 30.11.2011 - Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcelinho, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Paraiba eyaletinin Campina Grande bölgesinin polis sözcüsü Oziel Cunha Costa, 36 yaşındaki oyuncunun, evindeki parti sırasında, bir kadını zorla öpmeye çalıştığı ve saçlarından çektiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Brezilya Milli Takımı'nın 2001 yılında formasını giyen Marcelo dos Santos'un (Marcelinho) avukatı Afonso Vilar, müvekkilinin partide birine tecavüz ya da taciz etmeye çalıştığı iddiasını reddettiğini söyledi. Marcelinho, Alman 1. Futol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'in orta sahasında hücuma yönelik oynadığı dönemde tanındı. Marcelinho, Bundesliga ekibinden önce Brezilya'da Gremio, Fransa'da Olympique de Marseille, Brezilya'da Sao Paulo, Rio Blanco Sao Paulo, Santos ve Campinense formalarını taşıdı. Marcelinho, 2006 yılının Temmuz ayında Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor'da beklenen performansı gösteremeyen Marcelinho, Almanya'nın Wolfsburg takımına gitti. Bu takımda da başarılı olamayan Brezilyalı futbolcu, ülkesine dönerek Flamengo'ya transfer oldu.