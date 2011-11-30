T24 LogoT24 Logo
Dünya

Marcelinho'ya tecavüz girişimi suçlaması SAO PAULO (A.A)

30 Kasım 2011 22:31

-Marcelinho'ya tecavüz girişimi suçlaması SAO PAULO (A.A) - 30.11.2011 - Bir dönem Trabzonspor forması da giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Marcelinho, bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Paraiba eyaletinin Campina Grande bölgesinin polis sözcüsü Oziel Cunha Costa, 36 yaşındaki oyuncunun, evindeki parti sırasında, bir kadını zorla öpmeye çalıştığı ve saçlarından çektiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Brezilya Milli Takımı'nın 2001 yılında formasını giyen Marcelo dos Santos'un (Marcelinho) avukatı Afonso Vilar, müvekkilinin partide birine tecavüz ya da taciz etmeye çalıştığı iddiasını reddettiğini söyledi. Marcelinho, Alman 1. Futol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin'in orta sahasında hücuma yönelik oynadığı dönemde tanındı. Marcelinho, Bundesliga ekibinden önce Brezilya'da Gremio, Fransa'da Olympique de Marseille, Brezilya'da Sao Paulo, Rio Blanco Sao Paulo, Santos ve Campinense formalarını taşıdı.  Marcelinho, 2006 yılının Temmuz ayında Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor'da beklenen performansı gösteremeyen Marcelinho, Almanya'nın Wolfsburg takımına gitti. Bu takımda da başarılı olamayan Brezilyalı futbolcu, ülkesine dönerek Flamengo'ya transfer oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24