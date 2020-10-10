Marcao, Ümit Milli Takım futbolcusunu tokatladı; Tolunay Kafkas takımı sahadan çekti!

Galatasaray ile Ümit Milli Takım'ın oynadığı hazırlık maçında ikili mücadele sonrası Marcao, Milli futbolcu Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Bir anda saha karışırken Ümit Milli Takım teknik direktörü Tolunay Kafkas takımı sahadan çekti.

Ümit Milli Takım ile Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde özel maçta karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında ise saha tam anlamıyla karıştı. Galatasaraylı Marcao ve Brendford forması giyen Halil Dervişoğlu ikili mücadele sonrası gergin anlar yaşadı.

Marcao tokat attı!

Galatasaraylı Marcao maçın 70. dakikasında kendisine sert giren Halil Dervişoğlu'na tokat attı. Tokat sonrası iki takımın oyuncuları arasında gergin anlar yaşandı.

Tolunay Kafkas takımı sahadan çekti!

İki takım oyuncuları arasında uzun süre arbede yaşandı. Fatih Terim ve Tolunay Kafkas oyuncuları yatıştırmaya çalıştı. Bu durum sonrası 70. dakikada maç yarıda kaldı. Ümit Milli Takım teknik direktörü Tolunay Kafkas takımı sahadan çekti.

Mücadele 70. dakikaya kadar 0-0 devam ediyordu. TFF ve Galatasaray konuyla ilgili açıklama yapmadı ve resmi sitelerden maçın 0-0 sona erdiği duyuruldu. (Fanatik)