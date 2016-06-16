Marca yazarı, "Türkiye, İspanya'yı nasıl yener?" sorusunun cevabını verdi

Marca gazetesi muhabiri Alberto Rubio Garcia, Türkiye'nin İspanya karşısında kazanabilmesi için nasıl oynaması gerektiğini anlattı.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) Türkiye Milli Takımı'nı takip eden Marca gazetesi muhabiri Alberto Rubio Garcia, ay-yıldızlıların İspanya maçındaki kozlarının hızlı hücum ve savunmanın arkasına atılan toplar olması gerektiğini savundu.

Garcia, Marsilya şehrindeki milli takım kampında yarınki İspanya-Türkiye maçı öncesinde, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin İspanya'ya karşı iki kozu var. Hızlı hücum ve savunmanın arkasına atılan toplar, Türkiye Milli Takımı'nın İspanya maçındaki kozları olmalı. Bu noktada Türkiye, Hakan Çalhanoğlu'nu etkili kullanabilir." ifadelerini kullandı.

Defansın arkasına atılan derin toplara karşı İspanya Milli Takımı'nın savunmasız kaldığını aktaran İspanyol gazeteci Garcia, "İspanya, maçlarda topla oynama oranı çok yüksek olmasına ve birçok pozisyona girmesine rağmen gol bulmakta zorluk çekiyor." şeklinde konuştu.

İspanya'nın orta sahada güçlü ve alternatifli bir kadroya sahip olduğunu belirten Garcia, buna karşın 9 numaralı pozisyonda sıkıntı çekildiğini ifade etti.

Türkiye'nin defansın ortasında sorun yaşadığını ve en zayıf noktasının da bu olduğunu savunan İspanyol gazeteci, "Türkiye, Iniesta için özel önlem almalı." yorumunu yaptı.