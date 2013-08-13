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Spor

Marca: Arda Atletico Madrid'de kalacak

Galatasaray'ın 16 milyon Euro + Riera'yı teklif ederek trasnfer etmek istediği Arda Turan için, Fenerbahçe de 20 milyon Euro'luk teklifte bulunmuştu

13 Ağustos 2013 13:47

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupalı takımların da transfer listesinde bulunan Atletico Madrid'in yıldızı Arda Turan'ın Atletico Madrid'de kalacağı öne sürüldü. İspanyol gazetesi Marca, gelen tekliflere rağmen Arda'nın takımında kalacağını iddia etti.
 
En önemli oyuncularından Radamel Falcao'yu Monaco'ya satan Atletico Madrid'e, Arda Turan için Chelsea ve Liverpool'dan da telif geldiği iddia edilmişti.

Öte yandan, Falcao'nun yanı sıra Joao Moutinho ve James Rodriguez gibi isimleri kadrosuna katan Monaco'nun, Arda Turan için 14,5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.


'Arda bir yere gitmiyor'


Gelen önemli tekliflere rağmen, İspanyol basını Arda Turan'ın gelecek sezon Atletico Madrid forması giymeye devam edeceğini öne sürdü.

Marca gazetesi, teknik direktör Diego Simeone'nin daha fazla oyuncusunu kaybetmek istemediğini ve planlarında önemli yer tutan Arda'nın bir yere gitmesini istemediğini belirtti.

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