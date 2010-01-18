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‘Maraz Ali'nin babaannesi öldürüldü

Dizide 'Maraz Ali' karakterini canlandıran Mehmet Akif Alakurt'un babaannesi, boğazı kesilerek öldürüldü.

18 Ocak 2010 02:00

T24 - Dizide 'Maraz Ali' karakterini canlandıran Mehmet Akif Alakurt'un babaannesi, boğazı kesilerek öldürüldü. Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde oturan Mehmet Akif Alakurt'un babaannesi 77 yaşındaki Şahin Alakurt, boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayeti işlediği belirlenen Şefik Ay gözaltına alındı.



Şerefiye Mahallesi'nde bir ekmek fırınında çalışan Şefik Ay, eşinin babaannesi Alakurt'un yanına giderek para istedi. Parasının olmadığını söyleyen kadını üzerinde bulunan bıçakla boğazını keserek öldüren Şefik Ay kolundaki 2 altın bileziği alarak kaçtı.


Komşularının durumu polise bildirmesi üzerine gelen ekipler soruşturma başlattı. Ay, bugün gözaltına alındı. Şefik Ay ifadesinde “Çok borcum vardı. Borçlarımı ödemek için para istedim. Vermeyince öfkelendim ve boğazını keserek öldürdüm” dedi. 


Soruşturma sürdürülürken, öldürülen Şahin Alakurt'un bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Adanalı' dizisinde rol alan oyuncu Mehmet Akif Alakurt’un babaannesi olduğu öğrenildi.

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