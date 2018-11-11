Maratonun kazananları belli oldu

Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nu erkeklerde parkur rekoru kıran kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda da parkur rekoru kıran Kenyalı atlet Ruth Chepngetich kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği organizasyonun en büyük koşusu olan 42 kilometre 195 metrelik maratonun startını, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre gerisinden, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ile verdi.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Felix Kimutai, parkur rekoru kırarak kazandı.

Maratonda kadınlarda da Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, parkur rekoru kırarak birinci oldu.

Maraton'dan notlar

Bu yılki maratonda, Toplum Gönüllüleri Vakfı adına Türkiye'nin ilk spor modeli Nurcan Arıcan da koştu.

Retro (ters) koşu alanında dünya şampiyonu olan Ömer Aslan, Multipl Skleroz (MS) Platformu'na dikkati çekmek amacıyla Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda 10 kilometrelik parkuru ters koşarak bir ilke imza attı.