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Spor

Maratonda 1700 atlet kayıp!

Galler'de düzenlenen geleneksel maraton, fırtına ve sağanak yağış yüzünden yarım kaldı. 1700 atletten haber alınamıyor.

26 Ekim 2008 03:00

Galler'de Lake District olarak anılan bölgede düzenlenen geleneksel maraton, fırtına ve sağanak yağış yüzünden yarım kalırken, yüzlerce atlet bölgedeki okul, kilise ve evlere sığındı, 1700'e yakın atletten ise henüz haber alınamadığı bildirildi.

İki gün sürmesi planlanan Keswick bölgesindeki dağ maratonunun dün aniden bastıran şiddetli yağış, sert rüzgar ve su taşkınları yüzünden yarım kaldığı açıklandı.

Maratona katılan sporcuların büyük bölümünün geceyi çevredeki maden ocakları, okullar, kiliseler ve çiftliklere sığınarak geçirdiklerine işaret eden polis yetkilileri, hala ulaşılamayan 1700 atletle ilgili arama çalışmalarının sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden başlatıldığını bildirdi.

Maraton organizatörleri bütün katılımcıların her türlü şarta hazır olduklarını, yanlarında geceyi dışarda geçirmelerine imkan sağlayacak çadır, yiyecek-içecek gibi malzemenin bulunduğunu belirtirken, dağ maratonunun 41 yıldır ilk kez başladıktan birkaç saat sonra yarıda kesilmek zorunda kalındığına işaret etti.

Kayıp maratoncularla hiçbir haberleşme imkanı bulunmadığı, ancak arama kurtarma ekiplerinin sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden arama çalışmalarına başladıkları kaydedildi.

Dün öğlen saatlerinde hava şartlarının bozulmasıyla birlikte yarım bırakılan maratonun ardından 11 sporcunun yaralı olarak kurtarıldığı da açıklandı.

Bölgede hava şartlarının bugün düzelmesi ve arama çalışmalarının daha rahat sürdürülebilir hale gelmesi bekleniyor.

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