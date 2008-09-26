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Maraşlıoğlu kızını Başaran’la bastı

Esin Maraşlıoğlu kızı Melisa Mızraklı ile Alpay Başaran’ı önceki akşam Bebek Lucca Bar’da bastı. Maraşlıoğlu, Başaran'a "Bunu nasıl yaparsın?"

26 Eylül 2008 03:00

Bugünlerde İstanbul'un gece kuşları, modacı Esin Maraşlıoğlu'nun kızı Melisa Mızraklı ile Alpay Başaran'ın aşkını konuşuyor! Yaz başında Bodrum Fuga'da Kenan Doğulu konserinde yakınlaşan Mızraklı ile Başaran'ın aşkları İstanbul'da da tam gaz devam ediyor... Yakın arkadaşı olan Başaran'ın kızıyla aşk yaşamasına çok kızan Maraşlıoğlu önceki akşam ikiliyi Bebek Lucca Bar'da bastı!

Eğlenceye devam etti

Kızı Melisa ile Alpay Başaran'ın Lucca'da eğlendiğini duyan Esin Maraşlıoğlu soluğu mekanda aldı! Müşterilerin gözü önünde Başaran'a "Bunu nasıl yaparsın?" diye bağıran Maraşlıoğlu ortalığı birbirine kattı. Neye uğradıklarını şaşıran Başaran ile Melisa, ünlü modacı mekandan ayrıldıktan sonra eğlenmeye devam etti.

Aşkla ilgili yorum yok

Yakın arkadaşı Esin Maraşlıoğlu'nun kızı Melisa Mızraklı ile aşk yaşayan Alpay Başaran, konuyla ilgili tek kelime konuşmuyor!

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