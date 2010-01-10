Maraşlı sendikacı, Clio'nun Fransa'da üretilmesini istiyor

T24-Fransa basını, Clio IV’ün Türkiye’de üretilmesi hazırlığına kelime oyunu yaparak “alaturka Clio” adını taktı. Projenin Bursa’da olmaması için uğraşan Fransız sendikanın temsilcisiyse yıllar evvel bu ülkeye giden bir Maraşlı

Milliyet gazetesinden Levent Köprülü'nün haberine göre, Renault’nun, Clio IV modelini tamamen Bursa’da üreteceği haberleriyle başlayan tartışmada, “Clio Fransa’da kalsın” görüşünü savunanların başında Türk vatandaşı bir sendikacının olduğu ortaya çıktı. Ali Kaya, “Clio üretiminin Fransa dışına çıkması halinde hükümetin müdahale etmesi gerektiğini savunan Genel İşçi Konfederasyonu’nun (CGT) Flins fabrikasındaki temsilcisi.

10 yaşındayken Fransa’ya giden Kaya, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğmuş. Dört yıldır sendikanın Flins tesislerindeki işyeri temsilcisi olan Kaya, sendikacı olması nedeniyle aynı zamanda “yarım gün” olarak bu fabrikada pres işçiliği yapmaya devam ediyor. Kaya’ya, bir Türk olarak Renault’nun, yeni Clio modelinin tüm üretimini Türkiye’ye kaydırma planına karşı çıkmasının bir çelişki oluşturup, oluşturmadığını sorduk.

Sözlerine “Ben Türkiye’nin sanayileşmesine hiçbir şekilde karşı değilim” diye başlayan Kaya, “İtirazım Clio üretiminin orada veya burada yapılmasına değil. Tek istemediğimiz, bu fabrikada isçilerin işine son verilmesin. Clio veya başka bir model önemli değil. İsterlerse tencere imal etsinler, ama arkadaşlarımızın işlerine son verilmesin” diye konuştu. Önümüzdeki günlerde fabrikadan 43 ücretlinin işten çıkartılacağını söyleyen Kaya, “Gözümüzün önünde örnek var. Bir ücretli için işini kaybetmek demek her şeyini kaybetmek demektir” dedi.



‘Kesin bir şey söylenmiyor’

Sendikalara üretimi Türkiye’ye taşıma planı hakkında tam olarak bir bilgi verilmediğini belirten Ali Kaya, “Bu plan hakkında bir süredir söylentiler dolaşıyor, ama ne zaman bu konunda soru sorsak, henüz kararlaştırılmış bir şey olmadığı yanıtı veriliyor” ifadesini kullandı.

Oyak-Renault fabrikasının, şu an kapasitesinin limitinde olduğunu bildiklerini söyleyen Kaya, şöyle devam etti:

“Bursa’da yeni fabrika kuracak değiller. Şimdiki mekanda düzenlemelere gitmeleri tabii ki mümkün. Kaldı ki, Renault’nun devletten alacağı sübvansiyon için, üretimi Bursa’ya taşımayla korkutuyor olmaları güçlü bir olasılık. Ayrıca Fransa’da ‘Üretimi tamamen kaydırmadık’ deyip tersini yapsalar, dışardan kontrolü de kolay değil. Eğer kararlarını vermişlerse bunu açıklamıyorlar.”



‘Alaturka Clio’ başlığı

Fransız basınında konuyla ilgili haberlere de devam ediliyor. “Renault’ya alaturka Clio” başlığını kullanan “Liberation” gazetesi, haberin, devletin üst düzey maliyecilerinin tüylerini diken diken edecek türden olduğunu belirtirken, hükümetin bir çok kez Renault’nun imdadına yetiştiğini savundu.



‘Yüzde 10’luk maliyet farkı’

Kararın, üretimin emeğin ucuz olduğu ülkelere kaydırılması anlamına gelen “delokalizasyonun en saf şekli” olduğu değerlendirmesini yapan Liberation, Bursa’da üretilen Clio ile Fransa’da Flins fabrikasında üretilen arasında yüzde 10’luk maliyet farklı bulunduğunun Renault tarafından dile getirildiğini kaydetti.

Buna rağmen şirketin, çıkan haberler karşısında ihtiyatı elden bırakmayarak konuyu doğrulamadığına değinen gazete, devletten alınan destekler sonrasında Renault CEO’su Carlos Ghosn’un Fransa’daki fabrikalarını kapatmama ve yeni isçi çıkarmama konusunda taahhüt altına girdiğinin altını çizdi.