T24 LogoT24 Logo
Gündem

Maraş olaylarında ölenler anıldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)  MARAŞ olaylarında hayatını kaybedenler ölümlerinin 39'uncu yıldönümünde düzenlenen programla anıldı

23 Aralık 2017 20:02

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)  MARAŞ olaylarında hayatını kaybedenler ölümlerinin 39\'uncu yıldönümünde düzenlenen programla anıldı.
Erenler Kültür Derneği önünde toplanan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, CHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Muhittin Yıldız ile sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda kişi, olaylarda ölenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankartlarla Mağralı Mahallesi\'nde yapımı devam eden cemevine yürüdü. Burada yağmur altında gerçekleşen anma programında Alevi dedeleri gülbenk (Dua) okuyup, mum yaktı.
YILDIZ: SORUMLULAR BERAAT ETTİRİLDİ
Polisin geniş önlem aldığı programda konuşan Muhittin Yıldız, Maraş olaylarının Cumhuriyet tarihinin katliamlarından biri olduğunu söyledi. Maraş olaylarının 12 Eylül darbesine zemin hazırlamak adına yapılan girişimlerden biri olduğunu öne süren Yıldız, şunları söyledi:
\"Katliamda resmi rakamlara göre 111 canımız katledildi, 1000\'in üzerinde kişi yaralandı. 552 ev, 289 işyeri yakılarak tahrip edildi. Katliamdan sonra Alevilerin yüzde 80\'i kenti terk etmek zorunda kaldı. Maraş katliamı geride kaldı, ne yazık ki sorumlular, sorumlu olanlar ya hiç yargılanmadan göstermelik yargılanıp berat ettirildiler. Maraş\'tan olan savaş değil bir katliamdır. Bu, Alevi- Sünni çatışması da değil, planlı ve örgütlü faşist bir saldırıdır. Hak ve hakikat ışığında hakka yürüyen cümle canlarımızın 39\'uncu yılında bir kez daha kendilerini sevgiyle, saygıyla anıyoruz.\"
\"AİHM\'İM ALEVLİLERLE İLGİLİ KARARLARINI UYGULA\"
CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç da Maraş olaylarının Anadolu coğrafyasında yaşanan en büyük acılardan biri olduğunu söyledi. Maraş olaylarının unutturulmak istediğini belirten Öztunç, şunları söyledi:
\"Ama biz unutmayacağız ve unutturmayacağız. Buradan çok kısaca bir çağrıda bulunmak istiyorum. AKP\'nin Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 hafta önce Yunanistan\'a gitti. Yunanistan Başbakanı ile konuşurken \'Batı Trakya Türkleriyle ilgili AİHM\'den alınmış karaRlar var. Niye uygulamıyorsunuz?\' diyerek hesap sordu. Ben de buradan sesleniyorum; Aleviler ile ilgili AİHM\'den alınmış kararlar var niye uygulamıyorsunuz? Gidip orada AİHM kararlarını sorguluyorsanız, burada da AİHM kararlarını uygulayacaksınız, uygulamak zorundasınız.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇKAHRAMANMARAŞ DHA  MARAŞErenler Kültür DerneğiCHPMilletvekili Sezgin Tanrıkulu CHP Mersin Milletvekili HüseyinCHP Ankara Milletvekili Necati Yılmaz HDPMilletvekili Müslüm Doğan HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul CHP Parti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24