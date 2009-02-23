Maraş katliamı belgeseline Şendiller rötuşu

TRT’de yayınlanan ‘Şahların Labirenti’ adlı belgeselde, Maraş katliamının bir numaralı sanığı Ökkeş Şendiller’in Hrant Dink ve arkadaşlarını suçladığı bölüm çıkarıldı





Kahramanmaraş’ta 24 Aralık 1978’de gerçekleştirilen faşist katliamın sanıklarından Ökkeş Şendiller’in TRT’de yayımlanan ‘Şahların Labirenti’ adlı programda söz konusu katliamla ilgili Hrant Dink’i sorumlu tuttuğu sözlerinin çıkarıldığı açıklandı.

Dink ailesinin gösterdiği hassasiyetin dikkate alındığını belirten TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’e göre ilkelere aykırı bir durum yok.



ÖDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras, 24 Aralık 2008 akşamı TRT 1’de yayımlanan, 2 Ocak 2009’da da TRT INT’te tekrar verilen ‘Şahların Labirenti’ adlı programda Ökkeş Şendiller’in Maraş katliamına ilişkin tepki çeken sözlerini Meclis gündemine taşıdı.



Uras, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, programda, Maraş katliamının, davanın bir numaralı sanığına anlattırıldığını ifade etti. Uras, Ökkeş Kenger’in (Şendiller), programda “Alevi-Sünni çatışması yoktu. İşin içinde Hrant Dink ve arkadaşlarının kurduğu sol örgütler vardı. Hrant Dink ve arkadaşlarının örgütleri bu işleri yaptı. Zaten olaylarda ölenlerin arasında yer alan 6-7 tane sünnetsiz cesedin A- levilerle, Sünnilerle ne alakası var?” diyerek katliamı 19 Ocak 2007 tarihinde öldürülen gazeteci Hrant Dink ve arkadaşlarının üzerine yıktığını belirtti. Programla ilgili bilgi isteyen Uras, Erdoğan’a “Maraş katliamının, bizzat bu katliamın 1 numaralı sanığına anlattırılmasını etik, vicdani, hakkaniyetli buluyor musunuz?” diye sordu.



Dink ailesinin hassasiyeti



Uras’a, TRT’den sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Aydın, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin’in bilgi notuyla yanıt verdi. ‘Şahların Labirenti’ adlı programın ilgili komisyonda değerlendirilerek dışardan yaptırıldığını vurgulayan Şahin, Şendiller’i de savundu. Şahin, “Ökkeş Şendiler, söz konusu olayla ilgili olarak yargılandığı davadan 08/08/1980 tarihli Gaziantep Sıkıyönetim Mahkemesi kararı ile beraat etmiştir. Yapımda farklı siyasal görüşlere sahip kişilerle röportajlar yer aldığından TRT’nin ‘tarafsızlık’ ilkesini zedeleyen bir durum söz konusu değildir” dedi.



Söz konusu programın diğer tüm programlar gibi iç denetiminin yapıldığını ve ‘yayımlanır’ onayı alındığını belirten Şahin, “Ailenin düzeltme ve cevap başvurusu üzerine yapımcı firma ile temasa geçilmiş; firma, aileyle görüştüğünü, yanlış anlamalara meydan verdiklerine ilişkin üzüntülerini aileye bildirdiklerini, kendi internet sitelerinde konuyla ilgili bir özür metni yayımladıklarını, ailenin bu düzeltmeyi yeterli bulduğunu bildirmiştir. Programın TRT INT kanalında yayımlanması bu haberlerin çıkmasından öncedir. TRT’nin yayın ilke ve esaslarına bir aykırılık olmamasına rağmen Dink ailesinin hassasiyeti göz önüne alınarak arşive teslim edilirken ilgili bölüm çıkarılmıştır” dedi.