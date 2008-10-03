Marangozları şaşırtan sınav

Mesleki birikimlerinin dışında tiyatro ve bale hakkında da düşünceleri sorulan marangozlar şoke oldu. Sınavların yapıldığı saat de bir o kadar ilginçti. Adaylar, gece 00.30’da sınava alındı





Akşam gazetesinin haberine göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne çeşitli niteliklerde alınacak personel için açılan sınav komediye döndü. Genel müdürlük tarafından İzmir, Samsun ve İstanbul bale müdürlüklerine istihdam sağlamak amacıyla Ankara’da yapılmaya başlanan sınavlarda, marangoz ve demirci, kostümcü, perukacı ve kunduracı kadrolarında sınava girecek adaylara kompozisyon sınavı uygulandı. Gariplikler bununla da sınırlı kalmadı. Samsun Opera ve Bale Müdürlüğü için açılan bazı sınavlar, gece 00.30’da başladı.



Sanatsal birikim ölçüldü



Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün personel alım sınavları, adaylara yöneltilen sorular ve sınav saatleri dolayısıyla dikkat çekti. İstanbul, İzmir ve Samsun Opera ve Balesi Müdürlüğü için Ankara’da yapılan personel alımında, bakanlığın, marangoz, demirci, bezlemeci, kostümcü, perukacı ve kunduracı olmak için başvuran kişileri de kompozisyon sınavına soktuğu ortaya çıktı. Sınava girenlerden opera, bale, müzik, tiyatro konularında genel bilgi ve ilgi birikimini değerlendiren bir kompozisyon yazmaları istendi.



Mesleki yetenek arandı



Sınavda marangozlardan kompozisyonun yanı sıra kendilerine verilecek olan ölçekli bir çizimin istenilen boyutlarda uygulanması ve mesleki birtakım uygulamalar istenirken, bezemecilere kendilerine verilecek bir çizim veya tarif üzerine mesleki uygulama yaptırıldı. Kunduracıdan bir çizimin bire bir uygulamasının istendiği sınavda, sahne demircisinden de kendilerine verilecek bir çizimi uygulaması ve mesleki olarak kaynak ve kesim yapması istendi.



Sınav saatleri farklı



Adayların girdiği sınavların saatleri de en az sınavda sorulan sorular kadar ilginçti. Samsun Opera ve Balesi Müdürlüğü’ne yapılacak alım için 18 Eylül’de başlayan ve hâlâ süren personel alım sınavlarının 22.45, 23.30, 24.00 ve 00.30 gibi çok geç saatlerde yapılması dikkat çekti. Bakanlık yetkilileri tarafından başvuru yoğunluğu ve sınavların uygulamalı olması nedeniyle uzun zaman almasını gerekçe gösterilirken, bakanlığın internet sitesinden sınavların zamanında duyurulduğu ifade edildi.



Komedi ve çelişkiler bunlarla da bitmedi. Öte yandan bazı kurum çalışanlarının yakınlarının da sınavlara girdiği öğrenildi. Personel sınavlarında uygulanacak esaslarla ilgili düzenlemede, “Sınava alınan adaya 1. ve 2. derecede akrabalık bağı bulunan veya adayın herhangi bir dönemde esas meslek dersi hocalığını yapmış olan komisyon üyeleri o adayla ilgili oy kullanamazlar” hükmü yer alıyor.



Hiç bilgim yok işimi yazdım



MARANGOZLUK için sınava giren ve isminin açıklanmasını istemeyen bir aday, sınavın kompozisyon bölümünde kendilerine “Opera ile ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusunun yöneltildiğini aktardı. Marangoz aday, “Ben hayatımda hiç operaya gitmedim. O yüzden çok bilgim yok. Ne biliyorsam yazdım ama daha çok marangozluk işleri ile ilgili bildiklerimi yazdım” diye konuştu.