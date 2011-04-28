-MARAKEŞ'TEKİ PATLAMADA TERÖR ŞÜPHESİ RABAT (A.A) - 28.04.2011 - Fas'ın Marakeş kentinde meydana gelen patlamada ölü sayısının 14'e yükseldiği, yaralı sayısının 20 olduğu belirtildi. MAP ajansının haberine göre, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, turistlerin rağbet ettiği Argana adlı kafede meydana gelen patlamanın ''kaza gibi görünmediği'' ifade edildi. Daha önce yapılan açıklamada, patlamada 11 kişinin öldüğü bildirilmiş ve patlamaya bir tüpgazın alev almasının yol açmış olabileceği belirtilmişti.