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Spor

Maradona'nın küpelerine polis el koydu!

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Diego Maradona'nın vergi borçları nedeniyle küpelerine el konuldu.

19 Eylül 2009 03:00

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Diego Maradona'yı, 1980'lerde İtalya'nın Napoli takımında forma giydiği dönemden kalan vergi borçlarının katlanarak 36.8 milyon Euro'ya ulaşması yüzünden , İtalya'da tedavi gördüğü klinikte vergi polisleri ziyaret etti.

3 yıl önce basın toplantısı için gittiği Napoli'de vergi polislerine 2 adet Rolex marka saatini vermek zorunda kalan Arjantinli, bu kez de 4 bin Euro değerindeki küpelerini kaptırdı.

1984 ile 1991 yılları arasında Napoli forması giyen Arjantinli efsane oyuncu, oynadığı seneler içinde kulübünün, 2 İtalya Serie A şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası ve 1 de İtalya Kupası'nı kazanmasında büyük rol oynamıştı.

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