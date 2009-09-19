Maradona'nın küpelerine polis el koydu!

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Diego Maradona'yı, 1980'lerde İtalya'nın Napoli takımında forma giydiği dönemden kalan vergi borçlarının katlanarak 36.8 milyon Euro'ya ulaşması yüzünden , İtalya'da tedavi gördüğü klinikte vergi polisleri ziyaret etti.



3 yıl önce basın toplantısı için gittiği Napoli'de vergi polislerine 2 adet Rolex marka saatini vermek zorunda kalan Arjantinli, bu kez de 4 bin Euro değerindeki küpelerini kaptırdı.



1984 ile 1991 yılları arasında Napoli forması giyen Arjantinli efsane oyuncu, oynadığı seneler içinde kulübünün, 2 İtalya Serie A şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası ve 1 de İtalya Kupası'nı kazanmasında büyük rol oynamıştı.