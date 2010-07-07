-''MARADONA'NIN HEYKELİ DİKİLSİN'' TEKLİFİ BUENOS AİRES (A.A) - 07.07.2010 - Arjantin Kongresi Temsilciler Meclisi üyesi Juan Cabandie, milli takımın teknik direktörü Maradona'nın heykelinin dikilmesi için teklif verdi. Juan Cabandie, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Almanya'ya yenilerek kupaya veda eden Arjantin'in teknik direktörü ve efsanevi eski futbolcu Maradona'nın, ''Popüler Arjantin kültürünün bir ikonu'' olduğunu belirterek, ülkeye heykelinin dikilmesini istedi. Teknik direktörlüğe devam edip etmeyeceği merak konusu olan Maradona'ya, yardımcı antrenörlerden biri takımın başında kalması için çağrıda bulunmuştu. Arjantin Futbol Federasyonundan üst düzey bir yetkili de kararı Maradona'nın kendisine bıraktıklarını belirtmişti. Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Maradona'nın takımda kalması için destek vermişti.