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MARADONA'NIN GÖZÜ PREMIER LEAGUE'DE LONDRA (A.A)

29 Ekim 2010 19:40

-MARADONA'NIN GÖZÜ PREMIER LEAGUE'DE LONDRA (A.A) - 29.10.2010 - Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona, Premier League'de (İngiltere Birinci Futbol Ligi) takım çalıştırmak istediğini söyledi, Arjantin Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Maradona, Sky Sports'a yaptığı açıklamada, bu ligde bir takımın başına geçebileceğini belirterek, ''Premier League'de çok iyi takımlar bulunuyor. Olağanüstü bir düzey ve büyük oyuncular var'' dedi. Yarın 50. doğum gününü kutlayacak Maradona, ''Tek sorun sevdiğim tüm takımların başında zaten iyi teknik adamların olması. Eğer önemli bir görev ortaya çıkarsa, kabul ederim'' diye konuştu. Maradona, Arjantin Milli Takımı'nın 2010 Dünya Kupası'nda başarısız olmasının ardından görevden ayrılmasıyla ilgili olarak da ''Beni milli takımdaki görevimden haksız bir şekilde aldılar. Ancak haklarında konuşmamı bile hak etmeyecek kişilerle ilgili konuşmayacağım'' ifadesini kullandı. 

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