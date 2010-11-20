-MARADONA'DAN MOURİNHO'YA DESTEK ANKARA (A.A) - 20.11.2010 - Arjantinli efsenevi futbolcu Diego Armando Maradona, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Real Madrid'e lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandıracağını düşünüyor. Real Madrid'in dünkü idmanını izleyen Maradona, kulübün internet sitesindeki açıklamasında, ''Mourinho'ya istediklerinin futbolcular tarafından anlaşılması için zaman vermek lazım. Bakın, İnter'e gitti ve takımın Şampiyonlar Ligi'ni yaklaşık 50 yıl sonra kazanmasını sağladı. Ona güvenilirse, kısa süre içinde takıma kupalar kazandıracağına inanıyorum'' dedi. İdmanda oyuncuların isteğini gördüğünü söyleyen Maradona, ''Bu elbette maça da yansır. Mourinho, oyuncular arasında sağlıklı bir rekabet yaratmış, bu da Real'in yararına'' diye konuştu. 29 Kasımda oynanacak Real Madrid-Barcelona maçına da değinen Maradona, ''Daha önceki El Clasico maçları hiç bu kadar dengeli olmamıştı. Barcelona iyi futbol oynuyor. Mourinho'nun takımı da çok sağlam. Maçın galibi hiç şüphesiz psikolojik avantaj elde edecektir'' dedi.