-MARADONA'DAN FIFA VE BLATTER'A TEPKİ DUBAİ (A.A) - 04.06.2011 - Efsanevi Arjantinli futbol adamı Diego Maradona (50), Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'ni (FIFA) ve başkanı Sepp Blatter'ı sert bir dille eleştirdi. Teknik direktörlük yapacağı Dubai'nin El Vasl kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalamak için BAE'ye gelen Maradona, ''FIFA'nın dinozorlar tarafından yönetilmeye devam etmesi halinde, kurumdaki rüşvet ve bahis skandallarının süreceğini'' iddia etti. Basına yaptığı açıklamada, FIFA'nın kötü yönetildiğini ileri süren Maradona, FIFA başkanlığına yeniden seçilen Sepp Blatter'ın ''hayatında topa vurmamış biri olduğunu'' ve eski bir futbolcunun bu göreve getirilmesi gerektiğini savundu. Maradona, ''Bu kadar yetkiniz olursa, FIFA'da olan biten kadar aptalca şeyler yapabilirsiniz. Her gün rüşvet ve bahis skandalları oluyor. Futbol bu değil. Burada futboldan bahsetmiyoruz. Futbol izleyicisi bunu hak etmiyor'' dedi. 75 yaşındaki Blatter ve ekibinin elindeki gücü olabildiğince uzun süre tutmak isteyeceğini belirten Maradona, ''Maalesef FIFA'da büyük bir müze var. Onlar, iktidardan vazgeçmek istemeyen dinozorlar. Blatter'ın yeniden seçilmesi değişik bir şey değil. Bizim gibiler neler olup bittiğini biliyor'' diye konuştu.