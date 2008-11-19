Maradona sahaya iniyor



Arjantin'in yeni teknik direktörü Diego Maradona, takımının başında ilk maçına bugün İskoçya karşısında çıkacak. Glasgow'da oynanacak karşılaşma öncesi İskoçlar, Maradona'ya yoğun ilgi gösterdi.





Maradona, Arjantin Milli Takımı'nın başındaki kariyerine dünyada en sevildiği ülkelerden birinde, İskoçya'da başlıyor.



İskoçlar, 1986 Dünya Kupası'nda ezeli rakipleri İngiltere'yi çeyrek finalde adeta tek başına saf dışı eden Maradona'ya o günden beri büyük sempatiyle bakıyor.



Ancak İskoçya'nın yardımcı antrenörü Terry Butcher, İskoç futbolseverlerle aynı görüşte değil, 1986'daki çeyrek final maçında İngiltere Milli Takımı'nın kadrosunda bulunan Butcher, kendilerine elle gol atan Maradona'yı hala affetmediğini söyledi.



Öte yandan Maradona, milli takım yeni kaptanının Liverpool'lu oyuncu Javier Mascherano olacağını açıkladı.



İskoçya maçı öncesi, Barcelona ile olan anlaşma gereği Lionel Messi kadroda yer almazken, bir diğer yıldız futbolcu Kun Agüero'nun, hamile olan kız arkadaşının fenalaşıp hastaneye kaldırılması üzerine Madrid'e döndüğü bildirildi.



Arjantin Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Diego Armando Maradona'nın kızı Gianna ile birlikte olmasından dolayı Maradona ile profesyonellik dışında ailevi bir bağı da bulunan Agüero, kız arkadaşının hastaneye kaldırıldığını öğrendikten sonra destek olmak amacıyla izin alarak Madrid'e geri döndüğü belirtildi.



Atletico Madrid'in futbolcusu olan Agüero, Maradona'nın teknik direktör olarak ilk kez sahaya çıkacağı İskoçya-Arjantin maçında forma giyemeyecek.



Maradona kadroya çağırdığı isimler şöyle:



Carrizo, Sergio Romero, Zanetti, Demichelis, Heinze, Cata Díaz, Burdisso, Coloccini, Jonas Gutiérrez, Lucho González, Gago, Mascherano, Maxi Rodríguez, Sosa, Di María, Tevez, Lisandro López, Lavezzi ve Denis.

