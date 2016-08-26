Maradona: Messi'nin milli takımı bırakması, belki de kaybettiği finalleri unutturmak için bir oyundu

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin, 2016 Copa America finali sonrası yaptığı Arjantin Milli Takımı'nı bırakma açıklamasını "Messi'nin milli takımı bırakması, belki de kaybettiği finalleri unutturmak için bir oyundu" değerlendirmesinde bulundu.

İtalyan kulübü Napoli ile 1980'lerin ikinci yarısında yaşadığı şampiyonluklar ve Arjantin formasıyla 1986 FIFA Dünya Kupası'nı kaldırması sebebiyle kimilerince futbol tarihinin en iyi oyuncusu olarak gösterilen Maradona, Messi'nin milli takımı bırakma kararından 2 ay sonra vazgeçmesini, ülkesinin TyC Sports kanalına değerlendirdi.

AljazeeraTürk'ün haberine göre, Maradona, 2010 FIFA Dünya Kupası'nda teknik direktörlüğünü yaptığı Messi hakkında "Milli takımı bırakması, belki de kaybettiği finalleri unutturmak için sahnelenmiş bir oyundu. Messi, bu şekilde eleştirilerin önünü kesti ama acı çeken Arjantin oldu. Messi, harika bir insan ancak bir liderin kişiliğine sahip değil." ifadelerini kullandı.

FIFA Altın Top Ödülü'nü 5 kez kazanan Messi, Barcelona Kulübü ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 La Liga, 3 UEFA Süper Kupası, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 4 İspanya Kral Kupası ve 7 İspanya Süper Kupası şampiyonluğu kazanmasına rağmen Arjantin A Milli Takımı ile çıktığı 4 finalden (2007, 2015, 2016 Copa America ve 2014 FIFA Dünya Kupası) de eli boş döndü.