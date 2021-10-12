Maradona hakkında taciz iddiası ve suç duyurusu

Geçen yıl hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona hakkında, 16 yaşındaki Kübalı bir kıza yönelik taciz, cinsel istismar ve işkence yaptığı şeklinde iddialar ortaya atıldı.

Dünya futboluna damga vurmuş isimlerden Diego Armando Maradona, yaşamı boyunca saha içi yetenekleri ile birlikte saha dışı olayları ile de adından söz ettiren bir isim olmuştu. Geçen yıl Kasım ayında hayata gözlerini yuman Maradona hakkında Mavys Alvarez’in 20 yıl sonra ortaya attığı iddialar, spor dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Kübalı Mavys Alvarez, efsane futbolcu tarafından alıkoyulduğunu ve cinsel istismara uğradığını iddia etti. Bu nedenle mahkemeye başvuran Mavys Alvarez, Maradona’nın kendisini uyuşturucuya alıştırdığını, cinsel istismarda bulunduğu ve estetik ameliyat yapmaya zorladığını da söyledi. America TeVe’ye konuşan Mavys Alvarez, o dönem 16 yaşında olduğunu, ailesinin kendisini uyardığını ancak genç olduğu için ailesinin sözlerine kulak asmadığını belirtti.

Arjantin Savcılık Ofisi tarafında yürütülen ‘Arjantin’deki İnsan Kaçakçılığı ve İstismar’ davasına sanık olarak başvuran Mavys Alvarez’in suçlamaları Güney Amerika’da büyük ses getirdi. Mavys Alvarez’in konuşmak için neden 20 yıl beklediği sorgulanırken, Alvarez’in avukatı Gaston Marano durumu “Mavys Alvarez, Fidel Castro ve Maradona’dan korktuğu için bu zamana kadar konuşamadı. Bu nedenle konuşmak için ikisinin de ölmesini bekledi” şeklinde açıkladı.

"Beni uyuşturucuya alıştırdı"

Mavys Alvarez, 2000 yılında, Maradona 40 yaşındayken, kendisi ile Küba’ya uyuşturucu tedavisi için geldiği dönemde tanıştığını ifade etti. Maradona’nın kendisini uyuşturucuya alıştırdığını ve o dönemin Küba Devlet Başkanı Fidel Castro ile tanıştırdığını belirten Mavys Alvarez, yaşadığını iddia ettiği olayları şöyle anlattı:

“Maradona, beni henüz 16 yaşımdayken uyuşturucuya alıştırdı. Bu benim hayatımda yaptığım en büyük hataydı. Maradona’nın otel odasına götürüldüğümde hayatımda ilk kez bir otele girmiştim. O dönemde Kübalıların otellere girmeleri yasaktı. Bu nedenle İtalyan gibi davrandım. Otel odasının kapısında beni Maradona’nın menajeri Guillermo Cóppola karşıladı. Duştan yeni çıkmıştı ve üzerinde havludan başka bir şey yoktu. Çok korkmuştum. Ancak bir kaç dakika sonra Maradona geldi.

Sürekli konuşarak beni rahatlatmaya çalıştı. Ondan hoşlanmıştım. Hiç rahatsız edecek bir harekette bulunmadı. Ertesi akşam beni ailesi ile birlikte yemek yemeye davet etti. Sonra görüşmeye başladık. Uyuşturucu tedavisi için kaldığı rehabilitasyon merkezine beni de götürdü. Maradona ile yaşam çılgıncaydı. Partiler, gece kulüpleri… Beni dışarıda yemek yemeye götürürdü.

Ancak ailem bu durumdan hiç hoşnut değildi. Beni çok uyardılar. Ancak o yaşlarda biraz asi oluyorsunuz. Ben de öyleydim. Bu nedenle ailemi dinlemedim.

Ben henüz daha 16 yaşındayken Maradona beni uyuşturucu ile tanıştırdı. Sürekli uyuşturucu kullanmam konusunda ısrar ediyordu. Kendisini yalnız hissediyordu. Ben de onu memnun etmek için uyuşturucu kullanmayı denedim. Bu hayatımın en büyük hatasıydı.

Daha sonra uyuşturucudan kurtulmak için çok uğraştım. Halüsinasyonlar görüyordum. Bir keresinde vücudumdaki sıvı kaybı nedeniyle hastaneye bile kaldırıldım. Yataktan tuvalete gitmek için bile kalkamıyordum. Uyuşturucudan kurtulmaya çalışıyordum ancak başaramıyordum. O yaşta uyuşturucu ile mücadele etmek için bu kez de alkole sığındım.

Uzun yıllar boyunca kendimden utanç duydum. 16 yaşımda böyle bir ortamın içinde bulmuştum kendimi. Ben sadece küçük bir kızdım. Maradona ise zengin bir yabancıydı. Ona karşı koyamadım. Onun yanında olmak biz o dönem bir ayrıcalık gibi hissettiriyordu.

O dönemde Kübalıların yurt dışına çıkışları yasaktı. Ancak Fidel Castro, ben 17 yaşındayken, Maradona sayesinde bana yurt dışına çıkış izni verdi. Bu sayede 2001 yılında Maradona’nın jübile maçını izlemek için La Bombonera Stadyumu’na gidebildim.

Bir başka sefer de Maradona’nın ayarladığı bir estetik cerrah ile randevum nedeniyle Arjantin’e gittim. Beni göğüslerimi büyütmeye zorladı. Sadece 20 günlüğüne Buenos Aires’e gitmiştim. Ancak bu süre 2.5 ay sürdü. Beni zorla otel odasında tuttu. Dışarı yalnız çıkmam yasaktı.”