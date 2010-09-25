-MARADONA CACERES'E YARDIM ELİNİ UZATTI BUENOS AİRES (A.A) - 25.09.2010 - Arjantin'in efsanevi oyuncularından Diego Maradona, geçen kasım ayında Arjantin'de bir soygun girişimi sırasında başından vurulan eski milli futbolcu Fernando Caceres'in tedavisine maddi imkan sağlamak amacıyla gösteri maçı düzenliyor. Maradona, Fox Sports'a yaptığı açıklamada, 16 Ekimde Buenos Aires'de Caceres için bir gösteri maçı düzenleneceğini belirtti. Maçtan elde edilecek gelirin Caceres'in Küba'daki bir klinikte tedavi görmesi için kullanılacağı kaydedildi. Arjantin Milli Takımı'nın eski oyuncularından Caceres (40), geçen kasım ayında aracını soymak isteyen kişilerce başından vurulmuş ve nisan ayına kadar hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilmişti.