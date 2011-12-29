-Maradona, BAE Milli Takımını çalıştırabilir DUBAİ (A.A) - 29.12.2011 - Arjantinli futbol adamı Diego Maradona, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Milli Futbol Takımını çalıştırabileceğini söyledi. BAE'nin El Vasl takımının başında bulunan Maradona, basına yaptığı açıklamada kendisine böyle bir öneri getirilmesi halinde seve seve kabul edeceğini ifade etti. İki takımı birden çalıştırabileceğini kaydeden Maradona, BAE Futbol Federasyonunun kendisiyle temasa geçip geçmediğini belirtmedi. Yerel basında Sloven Srecko Katanec'in görevine son verilmesinin ardından Maradona'nın milli takımın başına geçebileceği haberleri yer almıştı.