-MARADONA ARJANTİN MİLLİ TAKIMINDA İSTENMİYOR BUENOS AİRES (A.A) - 26.09.2010 - Arjantin'de yapılan kamuoyu yoklamaları, milli takımın başına dönmek için hayatından vazgeçebileceğini söyleyen efsanevi futbolcu Diego Maradona'nın Arjantinliler tarafından milli takımın başında istenmediğini ortaya koydu. Araştırmalara göre Arjantinlilerin yüzde 90'ı, 2010 Dünya Kupası'ndaki başarısızlığın ardından Maradona'nın yeniden milli takımın teknik direktörü olmasını istemiyor. Clarin gazetesinin yaptığı 10 bin kişinin katıldığı kamuoyu yoklamasına göre, Maradona'nın yeniden milli takımın başına geçmesini istemeyenlerin oranı yüzde 91.1. La Nacion gazetesinin anketinde ise bu oran daha yüksek. Görüş bildiren 6 bin 185 kişinin yüzde 93'ü Maradona'ya yeni bir şans verilmesinden yana değil. Diego Maradona, Arjantin Milli Takımı'nın 2010 Dünya Kupası'nda başarılı olamaması üzerine görevinden ayrılmış, Arjantin Futbol Federasyonu, kupadan sonra yola Maradona ile devam etmek istediklerini açıklamıştı. Arjantin Milli Takımı teknik direktörlüğünü şu an geçici olarak Sergio Batista üstleniyor. Yeni teknik direktörün birkaç ay içinde açıklanması bekleniyor.