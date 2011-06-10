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Dünya

MAOCU GERİLLALAR 15 POLİSİ ÖLDÜRDÜ RAIPUR (A.A)

10 Haziran 2011 11:51

-MAOCU GERİLLALAR 15 POLİSİ ÖLDÜRDÜ RAIPUR (A.A) - 10.06.2011 - Hindistan'da Maocu gerillaların düzenlediği iki saldırıda 15 polis öldü. Polis, ülkenin orta kesimlerindeki Şattisgarh eyaletinde gerillaların silahlı kuvvetlere ait bir üsse saldırı düzenlediğini ve çatışma çıktığını belirtti. Gerillaların iki güvenlik aracına düzenlediği bombalı saldırıda 10 polisin öldüğü, 3 polisin yaralandığı açıklandı. Maocu gerillaların kalesi olarak bilinen Şattisgarh'da düzenlenen diğer saldırıda ise 5 eyalet polisinin öldüğü bildirildi. Hindistan'da geçen yıl düzenlenen saldırılarda 712 sivil, 285 polis ve 171 gerilla ölmüştü.

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