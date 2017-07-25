ManU'nun yeni transferi Lukaku iddialı: Kendi tarihimi yazmak istiyorum

Everton'dan Manchester United'a 85 milyon Euro bonservisle transfer olan Romelu Lukaku, kendisine yapılan yatırımın karşılığını vermeye kararlı. Jose Mourinho'nun yönetiminde Premier Lig'de efsane olan, bir dönem Galatasaray forması da giyen forvet Didier Drogba ile karşılaştırılan Lukaku, "Kendi tarihimi yazmak istiyorum" dedi.

24. yaşgününden önce, Premier Lig'de 80 gol barajına ulaşan ilk yabancı oyuncu olan Belçikalı Romelu Lukaku, Manchester United macerasına iyi başladı. Hazırlık maçlarında 2 kez fileleri havalandıran golcü futbolcu, geleceğe umutla bakıyor. Kariyerinde ilk kez bu kadar büyük bir takımda sorumluluk üstleneceğini hatırlatan Belçikalı forvet, United'ın kendisine yaptığı yatırımın karşılığını vermek için, elinden gelen çabayı göstereceğini vurguladı.

Henüz Ronaldo ya da Lewandowski seviyesinde olmadığını kabul eden Lukaku; "Ancak hedefim o seviyelere ulaşabilmek. Kendime güveniyorum. Potansiyelimi ortaya koyabileceğim en doğru kulübe geldiğimi düşünüyorum" dedi.

Menajer Jose Mourinho ile büyük başarılar yaşayan Didier Drogba ile karşılaştırılmasına karşı çıkan Lukaku; "Drogba ile çok farklı oyuncularız. O topu ayağında tutan bir nokta santrfordu. Ben ise rakip savunmanın arkasına sarkmayı; dripling yapmayı seven bir oyuncuyum. Kimseyle karşılaştırılmak istemiyorum. Hedefim United'da kendi tarihimi yazmak" diye konuştu.

United'ı tercih etmesinde Paul Pogba'nın rolü olmadığını dile getiren Lukaku; "Pogba ile tatil yaptığımız doğru ama kariyerim için en doğru kararı, kimsenin etkisi olmadan almak zorundaydım. United'ı tercih etmemdeki 1 numaralı faktör, menajer Jose Mourinho'nun varlığı oldu" ifadesini kullandı.