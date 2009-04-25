ManU'nun muhteşem dönüşü



İngiltere Premier Ligi 34. hafta mücadelesinde Manchester United, sahasında Tottenham'ı 2-0 geriden gelip 5-2 mağlup etti ve liderliğini korudu.



İngiltere Premier Ligi'nde lider Manchester United, 2-0 geriye düştüğü maçı 5-2 kazanarak şampiyonluk yolunda Liverpool ve Chelsea karşısında önemli bir avantaj sağladı.



Tottenham 29. dakikada Darren Bent ve 32. dakikada Luka Modric ile öne geçti ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Bu skor karşısında büyük bir şok yaşayan Manchester United, ikinci yarıya daha istekli başladı ve 57. dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltı golüyle farkı bire indirdi.



Beraberlik için yüklenen ev sahibi takım, 67. dakikada Wayne Rooney ile durumu eşitledi. Bu golden bir dakika sonra ise Cristiano Ronaldo galibiyet golünü attı ve durumu 3-2'ye getirdi.



Bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline geçiren Manchester United, 71. dakikada Rooney'in golüyle farkı ikiye çıkarttı (4-2).



Eski Tottenham'lı futbolcu Dimitar Berbatov 79. dakikada skoru 5-2 yaptı ve maçın sonucunu ilan etti.



İngiltere Premier Lig'de günün diğer sonuçları:

West Ham 0-1 Chelsea

West Bromwich 3-0 Sunderland

Hull City 1-3 Liverpool

Fulham 1-0 Stoke City

Everton 1-2 Manchester City

Bolton 1-1 Aston Villa



