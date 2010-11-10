-MANU VE ARSENAL İLKAY GÜNDOĞAN'IN PEŞİNDE BERLİN (A.A) - 10.11.2010 - Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından FC Nürnberg'de forma giyen ve bu sezon performansı ile göz dolduran İlkay Gündoğan, Manchester United ve Arsenal gibi büyük kulüpleri peşine taktı. Bochum'dan geçen sezon 500 bin Avro'ya FC Nürnberg'e transfer olan ve 2012 yılına kadar sözleşmesi bulunan İlkay için sezon başında Hoffenheim 7 milyon Avro teklif etmiş, Nürnberg yönetimi bu teklifi reddetmişti. Nürnberg'in menajeri Martin Bader, Sportbild dergisine yaptığı açıklamada, ekonomik açıdan zor bir karar olmasına rağmen İlkay'ı tutmanın ve teklifi reddetmenin kendileri için doğru bir karar olduğunu söyledi. Bayer Leverkusen'in de gelecek sezon için İlkay'ı transfer etmek istediği ifade edilen haberde, İlkay'ın taliplerinin ve transfer ücretinin sürekli arttığı, Manchester United ve Arsenal gibi Avrupa'nın büyük kulüplerin temsilcilerinin de genç oyuncuyu izlemeye geldiği kaydedildi. Bader de İlkay'ı izleyenlerin sürekli statta olduğunu, ancak kendilerinin İlkay ile sözleşmeyi uzatmak istediğini belirterek, İlkay'ın Nürnberg'de iyi bir perspektife sahip olduğunu ve kendisine takımda büyük değer verildiğini ifade etti. Haberde, Bader'in sezon arasında İlkay'ın sözleşmesini uzatmak için görüşme masasına oturacağı bildirildi. -"İLKAY MESUT'TAN DAHA YETENEKLİ" FC Nürnberg'in kalecisi Raphael Schaefer de "İlkay, Mesut Özil'den daha yetenekli" derken, takımın teknik direktörü de İlkay'ın mükemmel yetenekleri olan olağanüstü bir oyuncu olduğunu belirtti. İlkay da kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade ederek, "Manchester tabii ki bir rüya takım" şeklinde konuştu. Manchester United'ın ilgisini görmemezlikten gelmenin zor olduğunu belirten İlkay, ancak teknik direktörü, takım arkadaşları ve ailesinin yardımıyla bu düşüncelerin üstesinden geldiğini kaydetti. Haberde, Bader'in İlkay ile Werder Bremen menajeri Klaus Allofs'un sezon öncesi Mesut Özil ile yaşadığı durumunun benzerini yaşadığı ifade edildi. Allofs'un, Mesut'u Real Madrid'e satmak ya da oyuncuyu sözleşmesi bitene kadar takımda kalmasını sağlamak konusunda kararı vermek zorunda kaldığı, sonuçta Mesut'u satarak, 18 milyon Avro transfer ücreti aldığı belirtildi.