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Spor

MANU ilk kupasını aldı

Premier Lig lideri Manchester United, Lig Kupası finalinde Tottenham Hotspur'u penaltı atışlarıyla mağlup etti.

02 Mart 2009 02:00


Premier Lig lideri Manchester United, Lig Kupası finalinde Tottenham Hotspur'u penaltı atışlarıyla mağlup etti.

Futbolda bu yıl 49.'su düzenlenen İngiltere Lig Kupası'nda (Carling Cup) şampiyonluğu, finalde Tottenham Hotspur'u penaltı atışları sonucu 4-1 yenen Manchester United 3. kez kazandı.

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda 88 bin 217 biletli seyirci önünde yapılan, hakem Chris Roy'un yönettiği karşılaşmanın normal süre ve uzatma dakikaları golsüz eşitlikle sonuçlanınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltı atışlarında Manchester United, Giggs, Tevez, Ronaldo ve Anderson ile gole ulaşırken, Tottenham Hotspur'da yalnızca Corluka, penaltı atışını gole çevirdi, O'Hara ve Bentley ise atışlardan yararlanamadı.

Böylece rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Manchester United, 1992 ve 2006 yılından sonra 3. kez kupayı kazanmayı başardı.

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