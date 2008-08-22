Manu Chao'dan Sulukule'ye destek

Protest müziğin dünyaca ünlü ismi Manu Chao, Tombolatour adını verdiği turnenin Avrupa ayağının son konserinde, sahneye üzerinde 'Sulukule Susmayacak' yazılı tişörtle çıktı. 'Başka Bir Dünya' için mücadelenin müzik dünyasındaki sembolü haline gelen Manu Chao, Fransa'nın Bayonne kentindeki konserin ardından, 'Sulukule Susmayacak' tişörtüyle poz vererek, artık uluslararası kamuoyuna mal olmuş Sulukule'ye desteğini tekrar vurgulamak istedi. Ünlü şarkıcı, web sitesinde de Sulukule Platformu'nun geçtiğimiz ocak ayında başlattığı uluslararası destek kampayasına ve Sulukule haberlerine yer veriyor (http://manuchao.net/news/sulukule-istambul/index.php)... Kentsel yenileme adi altında yok edilmek istenen Sulukule'ye, daha önce de Sezen Aksu, ünlü yönetmen Tony Gatlif ve ünlü rock grubu Gogol Bordello bizzat ziyaret ederek desteklerini duyurmustu