Mantar çorbası 4 kişinin ölümüne neden oldu

ABD’nin California eyaletindeki bir huzurevinde kalan 4 kişi zehirli mantardan yapılan çorbadan içmeleri sonucunda yaşamını yitirdi.

8 Kasım’daki zehirlenme olayından sonra hastaneye kaldırılan 3 kişi yaşamını yitirmişti. Bugün 1 kişinin daha ölmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı.

Huzurevindeki bakıcıların bu çorbayı yaparken kullanıkları mantarların zehirli olduğunu bilmedikleri düşünülüyor.

Olayın yaşandığı Gold Age Villa Huzurevi hakkında resmi inceleme başlatıldı.

Zehirlenmeye California bölgesinde yetişen benzeri Asya ülkelerinde de bulunan Amanita adlı zehirli mantar türünün yemekte kullanılması neden oldu.

AP haber ajansı California’da 2009 ila 2010 yılları arasında 1700 mantardan zehirlenme vakasının yaşandığını, zehirlenenlerden 2 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. (BBC Türkçe)