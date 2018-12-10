Mansur Yavaş'tan ittifak açıklaması

Adı Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için CHP-İyi Parti ittifakının Ankara adayı olarak geçen Mansur Yavaş sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Yavaş, "Bu saat itibarı ile İttifak görüşmeleri henüz sonuçlanmamıştır. Saygı ile duyururum" ifadesini kullandı.