Mansur Yavaş'tan Bahçeli'ye: Seçmen sandığa gitmezse sorumlu sizsiniz

30 Mart yerel seçimlerde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirdi.

Seçimlerde elde edilen sonuçların siyasetçinin başarısı olduğunu ve başarısızlığın da yeni siyasetçinin yanlışlığı olduğunu savunan Mansur Yavaş, "Siyasetçi alamadığı oyun sorumluluğunu asla seçmene atmamalı seçmeni suçlamamalıdır" ifadelerini kullandı.

Seçimden önce her şeyin hesap edilmesi gerektiğini belirten Yavaş, başarısızlığın ardından bahaneler bulunmasının yanlış olduğunu belirtti.

Mansun Yavaş, Twitter üzerinden şu mesajları paylaştı

"Siyasetçinin alamadığı her oyun sorumlusu bizzat kendisidir. Ya kendini ya projelerini iyi anlatamamıştır. Veya stratejisi yanlış olabilir.

Siyasetçi alamadığı oyun sorumluluğunu asla seçmene atmamalı seçmeni suçlamamalıdır. Yani size oy verdiği zaman akil, vermeyince cahil olamaz.

Seçime girerken her şeyi hesap edip göze alarak girersiniz. Seçimden sonra bahaneler bulmak siyasetçinin yapmaması gereken bir şeydir.

Kaybeden siyasetçinin ilk yapması gereken şey ders çıkarmaktır. Oy vermeyen seçmenin neden vermediğini araştırmalı ve gereğini yapmalıdır.

Öz eleştiri kötü ve utanılacak bir şey değil, aksine başarının anahtarıdır. Seçmen sandığa gitmez ise yine sorumlu sizsiniz.

Demek ki seçmeni sandığa koşa koşa götürecek ortamı gerçekleştirememişsiniz ve umutlandıramamışsınızdır. Sorumlu seçmen asla değildir."

Devlet Bahçeli seçmeni suçlamıştı

10 Ağustos'ta yapılan seçimlerde Çatı aday Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Erdoğan'a karşı kaybedişi sonrası basın mensuplarına açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Şayet demokratik iradesini sandığa yansıtamayanlar zahmet edip oylarını kullanmış olsalardı Türkiye'nin çok farklı bir seçim sonucuyla karşılaşması kaçınılmazdı. Üzülerek söylemeliyim ki vatan için bayrak için ülke için devlet için gelecek için sandığa gitmekte ayak sürüyenler bundan sonraki olumsuzluklarda pay sahibi olacaklardır" ifadelerini kullanmıştı.