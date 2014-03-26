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Yavaş'ın 'Emniyet'le görüşemedim' açıklamasına tutanaklı yanıt

Mansur Yavaş'ın 'güvenlik ekiplerinin kendisiyle görüşme yapmadığı' iddiası ile ilgili olarak Emniyet, Yavaş ile yapılan görüşmenin tutanaklarını yayımladı

26 Mart 2014 21:48

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın, güvenlik ekiplerinin kendisiyle görüşme yapmadığı yönündeki açıklamasına tutanakla yanıt verdi.

EGM’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “Söz konusu iddiaya ilişkin olarak, 25.03.2014 tarihinde saat 15:05’te, Ankara Emniyet Müdür Yardımcımız telefon ile Sayın Yavaş’la görüşmüş olup, kendisinin bu konuyu ‘çevresindeki partililerden ve seçim merkezlerine gelen telefon ihbarlarından öğrendiğini, somut bir şey öğrenirse irtibata geçeceğini’ beyan etmiş ve alınan tedbirlerden dolayı güvenlik güçlerimize teşekkürlerini iletmiştir” denildi.

EGM, Yavaş ile yapılan görüşmenin anlatıldığı tutanağını da yayınladı. Tutanağın, 15.05’de tutulduğu, metinde Yavaş ile görüşme saatinin 14.40 olarak yazıldığı, hazırlayan emniyet müdür yardımcısının isminin olmadığı görüldü.

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