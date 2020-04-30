Mansur Yavaş, zor durumdaki üreticinin imdadına yetişti; Mersin'den 50 ton limon satın alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi de, Mersin’deki üreticilerden 50 ton limon satın alacaklarını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu 100 ton almıştı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’deki üreticilerle belediyeler arasında köprü görevi kurabileceklerini belirterek, belediye başkanlarına çağrıda bulunmuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başkan Seçer’in çağrısına yanıt vererek, İstanbul’daki vatandaşlara dağıtılmak üzere 100 ton limon satın alacaklarını duyurmuştu.



Limonlar Mersin’den İstanbul’a doğru 20’şer tonluk seferlerle gönderilirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, Başkan Seçer’in çağrısına olumlu yanıt verdi ve Mersin’deki limon üreticilerinden 50 ton limon satın alacaklarını bildirdi.

Koronavirüs salgını üreticileri vurdu

Türkiye’de limonun başkenti olan Erdemli İlçesi’ndeki limon üreticileri, Koronavirüs salgını sürecinde ihracatın yasaklanması nedeniyle büyük sıkıntı yaşadı.



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in Mersin’deki limon üreticileri için belediye başkanlarına yaptığı çağrıya yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erdemli’deki üreticilerden satın aldığı 100 ton limonun sevkiyatını Mersin Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdi. 100 ton limonun ilk 20 tonu 21 Nisan’da yola çıkarak, İstanbul’a ulaştı.

Şu ana kadar İstanbul’a toplam 40 ton limon gönderilirken, kalan 60 ton limon ise 20’şer tonluk sevkiyatlarla kısa süre içerisinde İstanbul’a ulaştırılmak üzere hazır hale getiriliyor.

Vatandaşlara dağıtılacak

Başkan Seçer’in üreticiler ve belediyeler arasında kurduğu köprünün bir ucu da Ankara’ya uzandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Başkan Seçer’in çağrısına olumlu yanıt vererek, 50 ton limon satın alacaklarını bildirdi.



Ürünlerin üreticiden temin edilmesinden sevkiyatına kadar her aşamayı yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ankara’daki vatandaşlara ulaştırılacak 50 ton limonun hazırlık çalışmalarına başladı.