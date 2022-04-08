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Mansur Yavaş'tan mazbata paylaşımı: İlk günkü heyecanla, azimle ve enerjiyle hizmet etmeye devam edeceğiz

"Bu karenin üzerinden 3 yıl geçti"

08 Nisan 2022 20:30

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından mazbatasını aldığı fotoğrafı paylaşarak, "Bu karenin üzerinden 3 yıl geçti. İlk günkü heyecanla, azimle ve enerjiyle hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Ankara Adliyesi'ne mazbatasını aldığı fotoğrafı paylaşan Yavaş, “Bu karenin üzerinden 3 yıl geçti. İlk günkü heyecanla, azimle ve enerjiyle hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Mansur Yavaş için yaptığı adaylık çağrısı siyasetin gündemine oturmuştu.

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