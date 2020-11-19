Mansur Yavaş'tan interneti olmayan köylere ücretsiz internet müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan uzaktan eğitim kararı sonrası, 45 günde 928 köye ücretsiz interneti ulaştırmış olacaklarını duyurdu. Şu ana kadar 54 köye internet hizmeti sağlandığı açıklandı.
Sosyal medya hesabından uzaktan eğitim konusuna ilişkin açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “Evlatlarımızın yüzlerinde gülümse olmak için çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Uzaktan eğitime devam kararı sonrası 45 günde 928 köyümüze ücretsiz interneti ulaştırmış olacağız” dedi.
Yavaş'ın paylaştığı internet adresinden internet ulaştırılan mahalle sayısı canlı olarak takip edilebilecek.
Mansur Yavaş'ın duyurduğu internet sitesine gitmek için tıklayın