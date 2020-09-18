Mansur Yavaş'tan, Bakan Koca'ya: Pozitif vakalar belediyeye bildirilirse, toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebiliriz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantinadaki hastaların belediyeye bildirilmesi durumunda, bu kişilerin toplu taşıma kullanmalarının önüne geçilebileceğini söyledi.

Covid-19 testi pozitif çıkan hastaların eve toplu taşımayla gönderildiği iddialarının ardından, "Testi pozitif çıkan kişileri evine araçla bırakıyoruz" açıklamasını yapan Bakan Koca'ya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan iş birliği teklifi geldi.

Bakan Koca'nın "Testi pozitif çıkan kişileri evine araçla bırakıyoruz. Temaslıların taramasını 15 saat içinde yapıyoruz. İzole edilen taşıyıcıyı arıyor, semptom gelişmişse 112 Acille hastaneye getiriyoruz. Bu sistem tüm illerde uygulanıyor. Dünyada böyle bir uygulama söz konusu değil" açıklamasını alıntılayan Yavaş, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Sayın Bakanım, Covid-19'a bağlı ihlalleri önlemek adına pozitif ve karantinadaki hastaların Belediyemizle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebilir, salgınla mücadelemize farklı bir boyut kazandırabiliriz."