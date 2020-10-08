Mansur Yavaş: Suyun fiyatını 10 TL’ye sabitleyen plan mecliste

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, su fiyatını aylık 10 tona kadar 10 TL'de sabitleme planının belediye meclisine sunulduğunu duyurarak, "Hiçbir vatandaşımız başını yere eğsin istemiyoruz. Daima yanınızda olacağız" mesajını paylaştı.

Daha önce sosyal yardım alan ailelere ücretsiz internet verileceğini duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kez su fiyatını aylık 10 tona kadar 10 TL’de sabitleme planının Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulduğunu duyurdu.