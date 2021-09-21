Mansur Yavaş: Şefkat Evlerimize, kiraladığımız yurt ve otele öğrencilerimizi yerleştirmeye başladık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, barınma sorunu yaşayan üniversiteli öğrenciler için Şefkat Evleri ile kiraladıkları yurt ve otele öğrencilerin yerleştirilmeye başlandığını duyurdu. Yavaş, geçici konaklama için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne binin üzerinde başvuru yapıldığını açıkladı.

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri aktardı:

"Yarınlarımızı bilimin ışığıyla aydınlatacak olan kıymetli evlatlarım,

Sizleri Ankara'mıza üniversite okumaya davet etmiştik. Bu esnada barınma sıkıntısı çeken evlatlarımız için geçici konaklama imkanı sağlamaya başladık.

Şu ana kadar binin üzerinde başvuru geldi, gelmeye de devam ediyor.

Şefkat Evlerimize, kiraladığımız yurt ve otele öğrencilerimizi yerleştirmeye başladık.

Sizler hür fikirlerinizle geleceği inşa ederken daima yanınızda olacağım."