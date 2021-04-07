T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mansur Yavaş Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle tüm randevularını iptal etti

07 Nisan 2021 08:21

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, artan Koronavirüs vakaları nedeniyle tüm randevularını iptal etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaşmıştı. 27 Mart – 2 Nisan tarihlerine ait haritaya göre haftalık vaka sayısı Ankara'da 184.29'tan 272.79'a çıktı.

Gelişmelerin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama yapıldı. Açıklamada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın tüm randevularının iptal edildiği belirtildi.

Belediyenin açıklamasında “Son günlerde KOVİD-19 pozitif vakaların kentimizde yeniden artış göstermesi nedeniyle Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın tüm randevuları iptal edilmiş, Büyükşehir Belediyesi'nde ziyaretçi kısıtlaması uygulaması yeniden başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Mansur Yavaşkoronavirüsrandevuartan koronavirüsvaka sayısısalgınpandemi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24