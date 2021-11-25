Mansur Yavaş: Kıyafetin, işin, gülmenin bile cinsiyetle sınıflandırıldığı bir ortamda kadına yönelik şiddet bitmez

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, "Kıyafetin, işin, gülmenin bile cinsiyetle sınıflandırıldığı bir ortamda kadına yönelik şiddet bitmez" düşüncesini dile getirdi.

Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıyafetin, işin, gülmenin bile cinsiyetle sınıflandırıldığı bir ortamda kadına yönelik şiddet bitmez. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen ve güçlendiren zihniyeti dayanışmayla yeneceğiz. Bu önemli günde gelin bu mücadeleye önce kendi evlerimizden, ailemizden başlayalım." ifadesini kullandı.