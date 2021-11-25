T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mansur Yavaş: Kıyafetin, işin, gülmenin bile cinsiyetle sınıflandırıldığı bir ortamda kadına yönelik şiddet bitmez

"Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen ve güçlendiren zihniyeti dayanışmayla yeneceğiz"

25 Kasım 2021 10:00

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,  25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, "Kıyafetin, işin, gülmenin bile cinsiyetle sınıflandırıldığı bir ortamda kadına yönelik şiddet bitmez" düşüncesini dile getirdi.

Yavaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıyafetin, işin, gülmenin bile cinsiyetle sınıflandırıldığı bir ortamda kadına yönelik şiddet bitmez. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen ve güçlendiren zihniyeti dayanışmayla yeneceğiz. Bu önemli günde gelin bu mücadeleye önce kendi evlerimizden, ailemizden başlayalım." ifadesini kullandı. 

Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş25 Kasımkıyafetşiddetcinsiyet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24