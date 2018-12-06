"Mansur Yavaş, İyi Parti'ye 'Hayır' dedi" iddiası

İki gün önce İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşen Mansur Yavaş'ın İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak istemediği öne sürüldü.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın aktardığı bilgilere göre, Mansur Yavaş İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı teklifine, "Hayır" dedi.

Canova konuyla ilgili şunları söyledi:

"Edindiğim bilgilere göre, iki gün önce Mansur Yavaş'la İyi Parti arasında bir temas gerçekleşti. Hem Meral Akşener, Mansur Yavaş'la görüştü hem de somut olarak çerçevenin ortaya konması için başka İyi Partili kurmaylar da ayrı ayrı görüştü. Ve Mansur Yavaş'ın İyi Parti'den aday olmak istemediği ifadesi kullanılıyor."

Mansur Yavaş ise sosyal medya hesabından iddiayı yalanladı. İddia için "CHP ile arasını bozamadık. Bari İyi Parti ile arasını bozalım asparagası" diyen Yavaş, "Bu bilgi kirliliği ve pis oyunlar bile iki partinin temiz siyaset için bir araya gelip Başkenti kazanmasını gerektiriyor. 31 Martta Ankara arınacak!" dedi.