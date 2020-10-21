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Mansur Yavaş duyurdu: Eserkent konutlarını yeni evli çiftlere ve 65 yaş üstüne çok uygun fiyata kiralayacağız

21 Ekim 2020 23:30

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni evli çiftlere ve 65 yaş üstü vatandaşlara Eserkent Konutları'nda evlerin çok uygun fiyata kiralanacağını söyledi.

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