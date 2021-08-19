Mansur Yavaş duyurdu: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım alan öğrencilere eğitim ve kırtasiye desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül’de açılacak okullar öncesi sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitim desteğinde bulunacak. Bu kapsamda sosyal yardım alan 99 bin 282 ailenin toplam 163 bin 459 çocuğu için Başkent Kartı’na eğitim ve kırtasiye masrafları için 20 Ağustos’tan itibaren yükleme yapılacak. Sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Eğitim masrafı için kişi başı 150’şer liradan toplam 24 milyon 518 bin 850 TL yükleme yapıyoruz. Evlatlarımız yeter ki okusun, gelecek hayallerinden hiç vazgeçmesin. Ömrüm yettiğince her çocuğumun destekçisiyim” dedi.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda 6 Eylül 2021 tarihinde okulların açılma kararının alındığı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin çocukları için eğitim desteği sağlayacak.

Mansur Yavaş duyurdu

Büyükşehir Belediyesinden sosyal yardım alan ve okula başlayacak çocuğu olan ailelerin Başkent Kartı’na 20 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yükleme yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına eğitim ve kırtasiye desteği sağlayacaklarını sosyal medya hesapları üzerinden şu sözlerle duyurdu:

“Sosyal yardım alan 99 bin 282 ailemizin Başkent Kartı’na 163 bin 459 evladının eğitim masrafı için kişi başı 150’şer liradan toplam 24 milyon 518 bin 850 TL yükleme yapıyoruz. Evlatlarımız yeter ki okusun, gelecek hayallerinden hiç vazgeçmesin. Ömrüm yettiğince her çocuğumun destekçisiyim.”

"Okumayan çocuk kalmasın, geleceğimiz aydınlansın"

Eğitimde fırsat eşitliği için 918 mahallede ücretsiz internet erişiminden sınav ücretlerinin karşılanmasına kadar Başkentli öğrencilere birçok destekte bulunan Yavaş, sosyal yardım alan ailelere gönderdiği yazılı mesajda da kimseyi ayırt etmeden imkanlar ölçüsünde destek olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Yavaş, yeni eğitim ve öğretim yılı nedeniyle tüm öğrencilere başarı dileklerini de iletti.