Mansur Yavaş duyurdu: 240 bin ailemizin Başkent Kartlarına et ürünleri satın alabilecekleri 24 milyon TL'lik desteği yatırdık

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, "Sosyal yardımdan faydalanan 240.792 ailemizin Başkent Kartlarına sadece et ve et ürünleri satın alabilecekleri 24.079.200 TL'lik desteği yatırdık." dedi.

Yavaş sosyal yardımdan yararlanan ailelere yapılan desteği duyurduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kimse yatağa aç girmesin, tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı beslenebilsin"

"Hiç kimse yatağa aç girmesin, tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı beslenebilsin. Sosyal yardımdan faydalanan 240.792 ailemizin Başkent Kartlarına sadece et ve et ürünleri satın alabilecekleri 24.079.200 TL'lik desteği yatırdık."