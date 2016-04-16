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Politika

Mansur Yavaş cevapladı: CHP'den MHP'deki kurultay süreci için mi istifa etti?

Yavaş, 2014 yerel seçiminde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu

16 Nisan 2016 17:09

CHP'nin 2014 yılındaki yerel seçim MHP'den transfer ederek Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden istifa etti.

Yavaş'ın, MHP'de genel başkan adaylığı açıklayıp olağanüstü kurultay girişiminde bulunan Meral Akşener ile birlikte hareket edeceği iddia ediliyordu. Mansur Yavaş, seyahati nedeniyle şu anda Danimarka'da bulunan Yavaş, Twitter'dan istifasına ilişkin şunları yazdı:

"Açıklamamdır. Bugün basında CHP'den istifa ettiğim yolunda haberler çıkmıştır. Ve bu istifa MHP kongresi ile ilişkilendirilmektedir. Adaylık süreci bittikten sonra karşılıklı nezaket içerisinde siyasete ara vermiştim. Bu yeni bir durum değildir..."

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