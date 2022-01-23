Mansur Yavaş: Bin 329 araç ve 3 bin 22 mesai arkadaşımızla sahadayız

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ABB’nin karla mücadeledeki başarısını kutlaması üzerine, “An itibarıyla bin 329 araç ve 3 bin 22 mesai arkadaşımızla sahadayız. Vatandaşımız işine gücüne rahatça gitsin, kar yağışının çilesini çekmek yerine keyfini sürsün istiyoruz. Tek gayemiz bu” dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, ABB’nin karla mücadelesini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla kutladı. Gültekin, mesajında, “Başkent Ankara’mız hak ettiği tabloya 25 yılın ardından kavuştu. Bereketiyle gelen karı herkesin kabusuna çeviren sabık başkan Gökçek'ten sonra Ankaralılar kış aylarında ilk defa rahat bir nefes alabiliyor. Sahadaki mesai arkadaşlarımızın ve sayın Mansur Yavaş’ın emeğine sağlık” dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş da Gültekin Uysal’a sosyal medya hesabından teşekkür etti. Yavaş, Gültekin’in paylaşımını alıntılayarak şunları kaydetti:

“Sayın Genel Başkanım, an itibarıyla bin 329 araç ve 3 bin 22 mesai arkadaşımızla sahadayız. Vatandaşımız işine gücüne rahatça gitsin, kar yağışının çilesini çekmek yerine keyfini sürsün istiyoruz. Tek gayemiz bu. Mesai arkadaşlarım adına teşekkürlerimi iletiyorum.”