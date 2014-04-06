Mansur Yavaş: Ankara'da sonuç alamazsak sevdamız Türkiye olacak

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş seçim tartışmalarıyla ilgili soruları cevaplayan yavaş toplantının ardından dışarıda bekleyen partililere seslendi. Mansur Yavaş burada, "Sevdamız Ankara, ama bilsinler ki sonuç alamazsak bundan böyle sevdamız Türkiye olacak" dedi.

İşte Yavaş’ın açıklamalarından satır başları:

Ankara’nın oyuna ve iradesine sahip çıkmak bizim kutsal görevimizdir. Demokrasimiz üzerine düşen kara gölgenin kalkması için toplanmış bulunuyoruz. Ankara’nın iradesine vurulan darbenin ortadan kalması için hukuki hakkımızı koruyacağız. Bu ülke demokrasi tarihinde böylesine tartışmalı bir seçim yaşamamıştır.

Bu mücadele baştan beri makam mücadele değil ayrıştırıcı anlayışın Türk siyasetinden tasfiyesi mücadelesidir.

Sandıkta kazandığımızı kirli masalarda zulalarda almak isteyenlere karşı koyacağız. Alın teri şaibeyi yenecek siyasi, kapkaça karşı direnenler kazanacaktır.

‘Bazı bölgelerde 16 defa sayıldı’

Bazı seçim bölgelerinde 16 defa oyların sayılmalarına iptallere kara verilirken Türkiye’nin başkenti en şaibeli seçim ev sahipliği yapmıştır. Kazanma uğruna her şeyi mübah gören anlayış yüzünden sadece Ankara değil Türkiye kaybedecektir.

‘Olağanüstü dilekçemizi verdik’

Başkalarına hukuksuz oturacakları koltuklar nasıl haram olacaksa bize de mücadeleden kaçmak haram olacaktır. Ankaralı hemşerilerimize sürekli sükunet çağrısı yaptık. Onlara teşekkür ediyorum. Onları sürekli kışkırtan zihniyeti ise kınıyorum. YSK’ya Ankara Büyükşehir belediyesi başkanlığı seçiminin iptali istemli olağanüstü dilekçemizi veriyoruz.

‘6240 tutanakta hatalı işlem tespit edildi’

Öncelikle ilçe seçim kurullarına reddedilmesi üzerine il seçim kuruluna başvurduk. Ancak deliller ellerinde olmasına rağmen soyut iddia nedeniyle reddedildi. Yeniden sayım yapılsın bir oy bile gerideysek helali hoş olsun ama meşru olsun dedik. Ancak bunu test etme imkanımız kalmadı. Bu yüzden seçimlerin yenilenmesi içim başvuruyoruz. Tam 6240 tutanakta hatalı işlem ve usulsüzlük tespit edilmiştir. Bu 6240 tutanakta en fazla mühürsüz tutanak, geçersizlik sebeplerinin yazılmaması usulsüzlükleri görülmektedir.

Bilgiler içinde tutarsızlık olan 710 adet tutanak vardır. Gerekçesi yazılmayan 1208 tane tutanak var. YSK’nın ilk kez yaptığı uygulama bize kolaylık sağladı. İlk defa bu seçimde oy pusulaları teslim edilirken tarandı ve dijital ortamda toplandı ve bütün partilerin erişimine açıldı. Yani biz bu tutanakları YSK’nın verilerine göre görebiliyoruz. Bunların oylamasına baktığımızda mühürlü tutanaklarda CHP mühürsüzlerde AKP önde.

‘Seçimin yenilenmesi kararını bekliyoruz’

Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde mühürsüz geçersiz oylar ve hukuka aykırı durum nedeniyle Ankara’nın oylarım seçime yansımamıştır. Tüm bu nedenlerle YSK’nın seçimin yenilenmesi kararı vermesini bekliyoruz. YSK belki 2-3 maddeyi inceleyip diğerlerini incelemeye gerek kalmadan iptal edeceğini düşünüyoruz. Tek dileğimiz var adaletin gerçekleşmesi istiyoruz. Seçimi kazanmak kaybetmek önemli değildir. Çünkü bu seçimler böyle gider şaibeli hale gelirse Cumhurbaşkanlığı ve ardından yapılacak tüm seçimler şaibeli hale gelecektir. Biz bu kadar yoğun hatayı tespit ettikten sonra YSK’nın emsal kararlarını da göz önüne alarak seçimin yenilenmesini talep ediyoruz.

Soru & cevap

YSK reddederse ne olacak?

Yeniden seçim yapma imkanı olmuyor ama Anayasa Mahkemesi AİHM’e kadar gideceğiz. Dediğim gibi 1 oyun bile peşindeyiz.

Melih Gökçek pehlivan kemeri taktı ne diyeceksiniz?

Yorum yapmaya değmez.

YSK önündeki güvenlik önlemleri ve Ağrı seçimleri hakkında ne diyeceksiniz?

Oradaki korumanın neden yapıldığını bilmiyorum. Ben defalarca vatandaşların YSK önünde beklemesi gerekmediğini söyledim. Bugüne kadar YSK ile bir işimiz yoktu.

Sorunun Ağrı seçimleriyle ilgili kısmına CHP’li Bülent Tezcan cevap verdi: Ankara seçimlerinde de 1 haftada bu yana kamu vicdanını rahatsız eden çok ciddi seçmen iradesiyle ilgili tereddütler oluşturan sonuçlar söz konusudur. Bundan sonraki sürecin daha sağlıklı olması için seçimin iptali yönünde karar verişmesi gerektiğini düşünüyoruz.

2003’te Siirt’te tekrar edilen seçimlerle benzerlik var mı?

Benzerlik var ama biz onu kullanmadık. Söz konusu durumlar seçimi doğrudan etkilemektedir.

Melih Gökçek’in ‘çöpten oy pusulaları çıktı’ açıklaması

Bana gece yarısı bir telefon geldi ve tutanak bulduklarını söylediler ben de avukat arkadaşımızı aradım. Bizdeki tutanaklarla aynı olduğunu tespit ettik. Herkese verilen tutanakların bir kısmının çöpe atıldığını gördük. Ancak belli ki izleniyoruz. Yarım saat içinde çöpte oyla bulundu.

Uzaktan yakından şaibe olsaydı hakkımızı arardık. Oy pusuları demiş açıklamasında oy pusulası değil tutanak söz konusu.

Anayasa Mahkemesi’ne gittiğimizde seçimlerin iptaline karar veremiyor ama usulsüzlüğün tespitini yapıyor. Usulsüz yapılan bir seçimin tespit edilmesi bizim için çok önemlidir. Usulsüz bir seçim sonrası orada oturan birinin meşruiyetinde de sorun vardır.

Hiçbir seçimi sizin bir tek saç kılına, bir damla kanına değişmem. Ancak bu hak aramamızı dahi kışkırtıcılık olarak gören insanlara karşı dikkatli olmanızı rica ediyorum.